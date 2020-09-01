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Номер извещения
ГП020428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 06:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2020 14:00 GMT +301.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020428Дата и время окончания срока приема заявок Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2020 14:0001.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020428Дата и время вскрытия заявок Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗБелорецк
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 14:0030.09.2020 14:0030.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020428Подведение итогов не позднее Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗБелорецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение Аудита бухгалтерской отчетности за 2020г. согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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