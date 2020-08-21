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Номер извещения
32009399778
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Крана-дозатора для жидкостного хроматографа для нужд АО "КемВод"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.08.2020 05:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-92
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зырянов Андрей Вячелавович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб.207
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Крана-дозатора для жидкостного хроматографа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399778Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Крана-дозатора для жидкостного хроматографаКемерово, ул. Терешковой, 45 каб.207
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 08:0021.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399778Дата и время вскрытия заявок Поставка Крана-дозатора для жидкостного хроматографаКемерово, ул. Терешковой, 45 каб.207
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Крана-дозатора для жидкостного хроматографа
Начальная цена
185 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕМВОД
Все закупки и тендеры АО КЕМВОД
Адрес местонахождения
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11,
650991, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, УЛ КИРОВА, 11
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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