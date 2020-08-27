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Номер извещения
ГП020427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка теплоизоляционных материалов для нужд АО ХК Якутуголь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 05:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-15
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Denis.grabelnikov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Грабельников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Теплоизоляционные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020427Дата и время окончания срока приема заявок Теплоизоляционные материалыНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020427Дата и время вскрытия заявок Теплоизоляционные материалыНерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 12:0030.10.2020 12:0030.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020427Подведение итогов не позднее Теплоизоляционные материалыНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Теплоизоляционные материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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