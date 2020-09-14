Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 5: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 34, кв. 41, на 1-м этаже 9-этажного кирпичного жилого дома 1998 года постройки общей площадью 100,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии АБ 0541035 от 14.09.1999

Лот 1