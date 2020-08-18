Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки (опалубка перекрытия) для производства монолитных работ. Закупка производится для объекта по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). «Строительство двух железобетонных резервуаров 2*4500м3 и фундаментных плит под комплексы очистки».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020424 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки (опалубка перекрытия) для производства монолитных работ. Закупка производится для объекта по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). «Строительство двух железобетонных резервуаров 2*4500м3 и фундаментных плит под комплексы очистки». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ

Все закупки и тендеры АО ВТУ Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22 Контактный телефон +7 4212 91-90-98 Факс -- Адрес электронной почты airapetovaks@vtu27.ru Ф.И.О. контактного лица Айрапетова Катерина Сергеевна Место рассмотрения предложений р.п. Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

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