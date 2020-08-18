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Номер извещения
ГП020424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки (опалубка перекрытия) для производства монолитных работ. Закупка производится для объекта по титулу: «Строительство на северном берегу бухты Мучке транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в рамках целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»: Строительство и реконструкция инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке, Хабаровский край (внебюджетные источники). «Строительство двух железобетонных резервуаров 2*4500м3 и фундаментных плит под комплексы очистки».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 03:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
airapetovaks@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айрапетова Катерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки для производства монолитных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки для производства монолитных работ. р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 03:0018.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020424Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки для производства монолитных работ. р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 16:0027.08.2020 16:0027.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020424Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки для производства монолитных работ. р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде опалубочной системы и оснастки для производства монолитных работ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Отсутствуют
Документация лота
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