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    Главная / Торги / Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2020 18:0014.09.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020423Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229

    Номер извещения

    ГП020423

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006

    Начальная цена

    11552653.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1155000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 03:07 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2020 18:00

    Дата и время проведения

    17.09.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП020423_Протокол_Грина_1_4_229_торги_17.09.2020.pdf

    ИС_для_сайта_(7_кв.)_16-21.09.2020.pdf

    Презентация_Москва__Грина_1-4__кв.229.pdf

    Прил_к_ИС_-_ФОРМА_ДКП_физлицо_(для_Лотов_1__2__4-7).doc

    Прил_к_ИС_-_ФОРМА_ДКП_юрлицо__(для_Лотов_1__2__4-7).doc

    Прил_к_ИС_-_ФОРМА_Информация_по_бенефициарам.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    1162900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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