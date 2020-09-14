Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской области, реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 4: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, дом 1, корпус 4, кв. 229, на 15-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 83,2 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АД 046227 от 07.11.2006

Лот 1