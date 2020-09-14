Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской обл., реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 3: 6-комнатная двухуровневая квартира, расположенная по адресу: Московская обл., дер. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32, на 5-6-м этаже 6-этажного монолитного жилого дома 1997 года постройки общей площадью 151,4 кв.м

Лот 1