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Наименование процедуры
Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской обл., реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 3: 6-комнатная двухуровневая квартира, расположенная по адресу: Московская обл., дер. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32, на 5-6-м этаже 6-этажного монолитного жилого дома 1997 года постройки общей площадью 151,4 кв.м
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская обл., дер. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32
Номер извещения
ГП020422
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот № 3 6-комнатная двухуровневая квартира, расположенная по адресу: Московская обл., дер. Кострово, ул. Сиреневая, д. 73, кв. 32, на 5-6-м этаже 6-этажного монолитного жилого дома 1997 года постройки общей площадью 151,4 кв.м
Начальная цена
6133000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
613300.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 02:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 18:00
Дата и время проведения
16.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
621200.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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