Открытое публичное предложение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество: Квартиры, расположенные в г. Москве и Московской обл., реализуются 7 лотами. Продавец: ПАО «Газпром». Лот № 2: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х Воскресенское, д. 34, кв. 19, на 5-м этаже 9-этажного кирпичного жилого дома 1998 года постройки общей площадью 118,6 кв.м. Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии АБ 0541019 от 02.09.1999

Лот 1