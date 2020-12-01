www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 00:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14302
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anna.turchina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турчина Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2020 10:00 GMT +301.12.2020 10:0001.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020419Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.12.2020 10:0001.12.2020 10:0001.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020419Дата и время вскрытия заявок Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 16:0025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020419Подведение итогов не позднее Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
58.19.1
58.14.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 70
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.