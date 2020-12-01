Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности" Кол-во: 2

"Позиция 2" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности для командированных сотрудников" Кол-во: 1

"Позиция 3" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности подрядных организаций" Кол-во: 5

"Позиция 4" "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 50

"Позиция 5" "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 50

"Позиция 6" "ЖУРНАЛ проверки состояния условий труда" Кол-во: 50

"Позиция 7" "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте" Кол-во: 50

"Позиция 8" "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве" Кол-во: 2

"Позиция 9" "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда" Кол-во: 50

"Позиция 10" "ЖУРНАЛ учета тренировок по отработке практических навыков применения средств индивидуальной защиты" Кол-во: 15

"Позиция 11" "ЖУРНАЛ учета ознакомления с Нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами" Кол-во: 2

"Позиция 12" "ЖУРНАЛ регистрации результатов входного контроля средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств" Кол-во: 1

"Позиция 13" "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр" Кол-во: 2

"Позиция 14" "ЖУРНАЛ учета инструктажей по пожарной безопасности" Кол-во: 50

"Позиция 15" "ЖУРНАЛ учета, проверки, наличия и состояния огнетушителей" Кол-во: 50

"Позиция 16" "ЖУРНАЛ технического обслуживания огнетушителей" Кол-во: 50

"Позиция 17" "ЖУРНАЛ ознакомления граждан (работников) прибывающих в общежитие с правилами пожарной безопасности" Кол-во: 50

"Позиция 18" "ЖУРНАЛ регистрации нарушений требований пожарной безопасности подразделения Пожарно-спасательной службы" Кол-во: 10

"Позиция 19" "ЖУРНАЛ регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ" Кол-во: 50

"Позиция 20" "ЖУРНАЛ регистрации нарядов-допусков на выполнение газоопасных работ" Кол-во: 50

"Позиция 21" "ЖУРНАЛ учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска" Кол-во: 50

"Позиция 22" "ЖУРНАЛ учета Актов-предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности" Кол-во: 10

"Позиция 23" "ЖУРНАЛ учета Представлений о приостановке работы объекта (отдельного производства), производственного участка, здания, сооружения, помещения, технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и проведения отдельного вида работ" Кол-во: 10

"Позиция 24" "ЖУРНАЛ учета систем противопожарной защиты охраняемого объекта" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Книга службы (с графой дозорная служба)" Кол-во: 16

"Позиция 26" "ЖУРНАЛ учёта занятий по подготовке дежурного караула" Кол-во: 8

"Позиция 27" "ЖУРНАЛ учёта работы с планами и карточками тушения пожаров" Кол-во: 2

"Позиция 28" "ЖУРНАЛ пункта связи" Кол-во: 2

"Позиция 29" "ЖУРНАЛ строевых записей" Кол-во: 2

"Позиция 30" "ЖУРНАЛ учета участков, перекрытых проездов и неисправного противопожарного водоснабжения, расположенных в районе выезда" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Журнал учета неисправностей средств связи" Кол-во: 1

"Позиция 32" "ЖУРНАЛ регистрации проверок N 1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом" Кол-во: 2

"Позиция 33" "ЖУРНАЛ регистрации проверок N 2 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом" Кол-во: 2

"Позиция 34" "ЖУРНАЛ приема и выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, передаваемых на базу газодымозащитной службы" Кол-во: 1

"Позиция 35" "ЖУРНАЛ учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде" Кол-во: 2

"Позиция 36" "ЖУРНАЛ учета наполнения баллонов воздухом" Кол-во: 1

"Позиция 37" "ЖУРНАЛ учета технического обслуживания пожарного автомобиля" Кол-во: 2

"Позиция 38" "ЖУРНАЛ регистрации результатов испытания пожарно-технического вооружения" Кол-во: 1

"Позиция 39" "ЖУРНАЛ учёта пожарно-технического вооружения" Кол-во: 1

"Позиция 40" "ЖУРНАЛ проверки гидрантов и других источников водоснабжения" Кол-во: 3

"Позиция 41" "ЖУРНАЛ учета поступления и расхода пенообразователя" Кол-во: 1

"Позиция 42" "ЖУРНАЛ учета выездов оперативно-служебных автомобилей" Кол-во: 1

"Позиция 43" "ЖУРНАЛ регистрации целевых инструктажей" Кол-во: 1

"Позиция 44" "ЖУРНАЛучета людей, находящихся в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах в ночное время" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Личная карточка газодымозащитника" Кол-во: 70

"Позиция 46" "ЖУРНАЛ учета выдачи водителям путевых листов" Кол-во: 4

"Позиция 47" "ЖУРНАЛ учета предрейсового, инструктажей водительского состава" Кол-во: 2

"Позиция 48" "ЖУРНАЛ контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии" Кол-во: 4

"Позиция 49" "ЖУРНАЛ учёта технических воздействий на АТС" Кол-во: 1

"Позиция 50" "ЖУРНАЛ учёта стажировок водительского состава" Кол-во: 1

"Позиция 51" "ЖУРНАЛ регистрации технического состояния аккумуляторных батарей" Кол-во: 1

"Позиция 52" "ЖУРНАЛ учета и списания автошин" Кол-во: 1

"Позиция 53" "ЖУРНАЛ учета предрейсового, периодического, сезонного и специального инструктажей водительского состава" Кол-во: 2

"Позиция 54" "ЖУРНАЛ учёта вводного инструктажа" Кол-во: 2

"Позиция 55" "ЖУРНАЛ приема - передачи автомобиля" Кол-во: 8

"Позиция 56" "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста подъемника" Кол-во: 2

"Позиция 57" "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста крана / манипулятора" Кол-во: 2

"Позиция 58" "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста ППДУ" Кол-во: 2

"Позиция 59" "ЖУРНАЛ учета технического обслуживания пожарного автомобиля" Кол-во: 1

"Позиция 60" "ЖУРНАЛ регистрации сообщений водителей о недостатках в организации дорожного движения, состоянии и обустройстве дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, остановочных пунктов пассажирского транспорта, мест погрузки-разгрузки грузов" Кол-во: 1

"Позиция 61" "ЖУРНАЛ учёта ДТП владельцами транспортных средств № 1 (сведения, подлежащие сверке с территориальными органами внутренних дел)" Кол-во: 1

"Позиция 62" "ЖУРНАЛ учёта ДТП владельцами транспортных средств № 2 (сведения, подлежащие выяснению в процессе проведения служебного расследования)" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Журнал учёта нарушений ПДД водителями и машинистами ООО "Арктик СПГ 2"" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Журнал учета нарушений Правил дорожного движения, Правил перевозок, Правил технической эксплуатации и требований безопасности дорожного движения, допущенных водителями подрядных организаций" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Журнал учета проведения занятий с водителями для обучения водителей по 20 часовой программе, повышение квалификации водителей" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Журнал проверки знаний по безопасности движения" Кол-во: 1

"Позиция 67" "ЖУРНАЛ учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений (лестниц, стремянок)" Кол-во: 1

"Позиция 68" "ЖУРНАЛ проверки электроинструмента" Кол-во: 4

"Позиция 69" "ЖУРНАЛ учёта газоопасных работ без наряда- допуска" Кол-во: 4

"Позиция 70" "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте КГС № 16" Кол-во: 4

"Позиция 71" "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте Энергоцентр № 1" Кол-во: 4

"Позиция 72" "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте Энергоцентр № 2" Кол-во: 4

"Позиция 73" "ЖУРНАЛ учета метанола" Кол-во: 4

"Позиция 74" "ЖУРНАЛ регистрации установки и снятия заглушек" Кол-во: 4

"Позиция 75" "ЖУРНАЛ осмотра и учета испытаний газопламенной аппаратуры" Кол-во: 1

"Позиция 76" "ЖУРНАЛ учета распоряжений и выдачи заданий" Кол-во: 1

"Позиция 77" "ЖУРНАЛ пусков аварийных источников энергоснабжения ДЭС" Кол-во: 1

"Позиция 78" "ЖУРНАЛ регистрации паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под избыточным давлением" Кол-во: 2

"Позиция 79" "ЖУРНАЛ регистрации подъемных сооружений" Кол-во: 1

"Позиция 80" "ЖУРНАЛ заявок участков цеха и подрядных организаций на выполнение ремонтных работ" Кол-во: 2

"Позиция 81" "ЖУРНАЛ осмотра устройств и оборудования" Кол-во: 2

"Позиция 82" "ЖУРНАЛ учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары" Кол-во: 1

"Позиция 83" "ЖУРНАЛ осмотра ручного слесарного инструмента и приспособлений" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Журнал учета образования и движения отходов" Кол-во: 1

"Позиция 85" "ЖУРНАЛ проведения учебных тревог по ПМЛА" Кол-во: 4

"Позиция 86" "ЖУРНАЛ контрля технологических параметров оборудования Энергоцентра № 1, проверки тхнического состояния" Кол-во: 2

"Позиция 87" "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ (выдачи сменных заданий)" Кол-во: 2

"Позиция 88" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности" Кол-во: 2

"Позиция 89" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности для командированных сотрудников" Кол-во: 1

"Позиция 90" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности подрядных организаций" Кол-во: 5

"Позиция 91" "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 2

"Позиция 92" "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 2

"Позиция 93" "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте" Кол-во: 5

"Позиция 94" "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве" Кол-во: 2

"Позиция 95" "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда" Кол-во: 2

"Позиция 96" "ЖУРНАЛ учета ознакомления с Нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами" Кол-во: 2

"Позиция 97" "ЖУРНАЛ регистрации результатов входного контроля средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств" Кол-во: 1

"Позиция 98" "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр" Кол-во: 2

"Позиция 99" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда" Кол-во: 2

"Позиция 100" "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда подрядных организаций" Кол-во: 1

"Позиция 101" "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 2

"Позиция 102" "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников" Кол-во: 2

"Позиция 103" "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте" Кол-во: 5

"Позиция 104" "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве" Кол-во: 2

"Позиция 105" "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда" Кол-во: 2

"Позиция 106" "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда" Кол-во: 500

"Позиция 108" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда" Кол-во: 1500

"Позиция 109" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда" Кол-во: 1000

"Позиция 110" "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума" Кол-во: 500

"Позиция 111" "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума" Кол-во: 1500