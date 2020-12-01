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    Главная / Торги / Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

    Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.12.2020 10:0001.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020419Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.08.2020 00:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_часть.zip

    Общая_часть.zip

    Форма_коммерческого_предложения.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14302

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    anna.turchina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турчина Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.12.2020 10:00 GMT +301.12.2020 10:0001.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020419Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.12.2020 10:0001.12.2020 10:0001.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020419Дата и время вскрытия заявок Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 16:0025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020419Подведение итогов не позднее Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 16:0025.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020419Подведение итогов не позднее Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасностиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление журналов и удостоверений в области производственной безопасности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    58.19.1

    Услуги в области печатания издательской продукции прочие

    58.14.19.000

    Журналы печатные прочие и периодические издания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности для командированных сотрудников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности подрядных организаций"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "ЖУРНАЛ проверки состояния условий труда"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда и промышленной безопасности на рабочем месте"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "ЖУРНАЛ учета тренировок по отработке практических навыков применения средств индивидуальной защиты"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "ЖУРНАЛ учета ознакомления с Нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ЖУРНАЛ регистрации результатов входного контроля средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ЖУРНАЛ учета инструктажей по пожарной безопасности"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "ЖУРНАЛ учета, проверки, наличия и состояния огнетушителей"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "ЖУРНАЛ технического обслуживания огнетушителей"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "ЖУРНАЛ ознакомления граждан (работников) прибывающих в общежитие с правилами пожарной безопасности"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "ЖУРНАЛ регистрации нарушений требований пожарной безопасности подразделения Пожарно-спасательной службы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "ЖУРНАЛ регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "ЖУРНАЛ регистрации нарядов-допусков на выполнение газоопасных работ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "ЖУРНАЛ учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "ЖУРНАЛ учета Актов-предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "ЖУРНАЛ учета Представлений о приостановке работы объекта (отдельного производства), производственного участка, здания, сооружения, помещения, технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и проведения отдельного вида работ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "ЖУРНАЛ учета систем противопожарной защиты охраняемого объекта"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Книга службы (с графой дозорная служба)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "ЖУРНАЛ учёта занятий по подготовке дежурного караула"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "ЖУРНАЛ учёта работы с планами и карточками тушения пожаров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "ЖУРНАЛ пункта связи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ЖУРНАЛ строевых записей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ЖУРНАЛ учета участков, перекрытых проездов и неисправного противопожарного водоснабжения, расположенных в районе выезда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Журнал учета неисправностей средств связи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ЖУРНАЛ регистрации проверок N 1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ЖУРНАЛ регистрации проверок N 2 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ЖУРНАЛ приема и выдачи средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, передаваемых на базу газодымозащитной службы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЖУРНАЛ учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ЖУРНАЛ учета наполнения баллонов воздухом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ЖУРНАЛ учета технического обслуживания пожарного автомобиля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ЖУРНАЛ регистрации результатов испытания пожарно-технического вооружения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ЖУРНАЛ учёта пожарно-технического вооружения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ЖУРНАЛ проверки гидрантов и других источников водоснабжения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "ЖУРНАЛ учета поступления и расхода пенообразователя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ЖУРНАЛ учета выездов оперативно-служебных автомобилей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ЖУРНАЛ регистрации целевых инструктажей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ЖУРНАЛучета людей, находящихся в детских, медицинских организациях и на охраняемых объектах в ночное время"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Личная карточка газодымозащитника"

    Кол-во: 70

    "Позиция 46"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи водителям путевых листов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "ЖУРНАЛ учета предрейсового, инструктажей водительского состава"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "ЖУРНАЛ контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобилей с линии"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "ЖУРНАЛ учёта технических воздействий на АТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ЖУРНАЛ учёта стажировок водительского состава"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ЖУРНАЛ регистрации технического состояния аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ЖУРНАЛ учета и списания автошин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ЖУРНАЛ учета предрейсового, периодического, сезонного и специального инструктажей водительского состава"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "ЖУРНАЛ учёта вводного инструктажа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "ЖУРНАЛ приема - передачи автомобиля"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста подъемника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста крана / манипулятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ машиниста ППДУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ЖУРНАЛ учета технического обслуживания пожарного автомобиля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ЖУРНАЛ регистрации сообщений водителей о недостатках в организации дорожного движения, состоянии и обустройстве дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, остановочных пунктов пассажирского транспорта, мест погрузки-разгрузки грузов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "ЖУРНАЛ учёта ДТП владельцами транспортных средств № 1 (сведения, подлежащие сверке с территориальными органами внутренних дел)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "ЖУРНАЛ учёта ДТП владельцами транспортных средств № 2 (сведения, подлежащие выяснению в процессе проведения служебного расследования)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Журнал учёта нарушений ПДД водителями и машинистами ООО "Арктик СПГ 2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Журнал учета нарушений Правил дорожного движения, Правил перевозок, Правил технической эксплуатации и требований безопасности дорожного движения, допущенных водителями подрядных организаций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Журнал учета проведения занятий с водителями для обучения водителей по 20 часовой программе, повышение квалификации водителей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Журнал проверки знаний по безопасности движения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ЖУРНАЛ учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений (лестниц, стремянок)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "ЖУРНАЛ проверки электроинструмента"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "ЖУРНАЛ учёта газоопасных работ без наряда- допуска"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте КГС № 16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте Энергоцентр № 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "ЖУРНАЛ контроля состояния газовоздушной среды на объекте Энергоцентр № 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "ЖУРНАЛ учета метанола"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "ЖУРНАЛ регистрации установки и снятия заглушек"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "ЖУРНАЛ осмотра и учета испытаний газопламенной аппаратуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "ЖУРНАЛ учета распоряжений и выдачи заданий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "ЖУРНАЛ пусков аварийных источников энергоснабжения ДЭС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "ЖУРНАЛ регистрации паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под избыточным давлением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "ЖУРНАЛ регистрации подъемных сооружений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "ЖУРНАЛ заявок участков цеха и подрядных организаций на выполнение ремонтных работ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "ЖУРНАЛ осмотра устройств и оборудования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ЖУРНАЛ учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "ЖУРНАЛ осмотра ручного слесарного инструмента и приспособлений"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Журнал учета образования и движения отходов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "ЖУРНАЛ проведения учебных тревог по ПМЛА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "ЖУРНАЛ контрля технологических параметров оборудования Энергоцентра № 1, проверки тхнического состояния"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "ВАХТОВЫЙ ЖУРНАЛ (выдачи сменных заданий)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности для командированных сотрудников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности подрядных организаций"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "ЖУРНАЛ учета ознакомления с Нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "ЖУРНАЛ регистрации результатов входного контроля средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа по охране труда подрядных организаций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ЖУРНАЛ учета инструкций по охране труда для работников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "ЖУРНАЛ регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "ЖУРНАЛ регистрации несчастных случаев на производстве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "ЖУРНАЛ регистрации целевого инструктажа по охране труда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "ЖУРНАЛ учета выдачи направлений на медицинский осмотр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 109"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 110"

    "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума"

    Кол-во: 500

    "Позиция 111"

    "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 112"

    "Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума"

    Кол-во: 1000

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    Москва
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
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    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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