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    Главная / Торги / 1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:3019.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020417Дата и время окончания срока приема заявок 1604 "Поставка песка" (Геленджик)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    Наименование закупки

    1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 23:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_(для_ознакомления).rar

    Согласие_с_проектом_договора.docx

    Спецификация_лот1604_(для_заполнения).xls

    Анкета_участника_(для_заполнения).doc

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 12:30 GMT +319.08.2020 12:3019.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020417Дата и время окончания срока приема заявок 1604 "Поставка песка" (Геленджик)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:3019.08.2020 12:3019.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020417Дата и время вскрытия заявок 1604 "Поставка песка" (Геленджик)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2020 14:0016.12.2020 14:0016.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020417Подведение итогов не позднее 1604 "Поставка песка" (Геленджик)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202016.12.2020 14:0016.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020417Подведение итогов не позднее 1604 "Поставка песка" (Геленджик)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1604 "Поставка песка" (Геленджик)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. Консультант по регистрации и размещению предложений на ЭТП ГПБ: Терентьева Анастасия, тел. 8 (495) 150-06-61, доб. 1041, E-mail - a.terenteva@etpgpb.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ГеленджикРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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