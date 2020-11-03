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Номер извещения
ГП020416
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 23:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14302
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anna.turchina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турчина Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.11.2020 21:00 GMT +303.11.2020 21:0003.11.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020416Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.11.2020 21:0003.11.2020 21:0003.11.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020416Дата и время вскрытия заявок Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)Москва
Подведение итогов не позднее
27.11.2020 12:0027.11.2020 12:0027.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020416Подведение итогов не позднее Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование для Охраны труда (14 от 22.06.2020)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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