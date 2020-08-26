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Номер извещения
ГП020414
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж металлоконструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 21:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Почтовый адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
--
Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Подольск
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Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026
Начальная цена
184 775 943,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
43.99
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588
Начальная цена
184 774 933,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
43.99
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3
Начальная цена
184 775 643,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
43.99
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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