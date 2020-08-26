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    Главная / Торги / Изготовление и монтаж металлоконструкций

    Изготовление и монтаж металлоконструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3ПодольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж металлоконструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.08.2020 21:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Лот3__Конструкции_металлические__МПК2_СП.7z

    Извещение.docx

    Л1__Конструкции_металлические_МПК_2_очередь_Кашира.7z

    Лот2_Конструкции_металлические_МПК_2_очередь_Коломна.7z

    ТЗ_на_монтаж_и_изготовление_МК_Каширская_МПК_2_очередь.docx

    ТЗ_Лот2__Конструкции_металлические_МПК_2_очередь_Коломна.docx

    ТЗ_Лот3_Форма_КП_Конструкции_металлоические__МПК2_СП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Юридический адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Почтовый адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Подольск

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026 Подольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Каширского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026

    Начальная цена

    184 775 943,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж металлоконструкций "

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Подольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588

    Начальная цена

    184 774 933,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж металлоконструкций "

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020414Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020414Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 14:0009.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020414Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Подольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж металлоконструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3

    Начальная цена

    184 775 643,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж металлоконструкций "

    Кол-во: 1

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