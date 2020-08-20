Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009399614 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО

Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО Юридический адрес 692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24 Почтовый адрес 692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24 Контактный телефон +7 924 607-00-22 Факс {} Адрес электронной почты cherepanova@iks.plus Ф.И.О. контактного лица Черепанова Ксения Владимировна Место рассмотрения предложений ЗАТО Фокино Закупки и тендеры Приморский край Ключевые слова:

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