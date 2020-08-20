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    Главная / Торги / Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

    Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 23:5920.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399614Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО ФокиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 21:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_21.08.2020_32009399614.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Юридический адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Почтовый адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    ЗАТО Фокино

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 23:59 GMT +320.08.2020 23:5920.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399614Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 17:0021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399614Подведение итогов не позднее Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399614Подведение итогов не позднее Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай

    Начальная цена

    20 641 393,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС-ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Адрес местонахождения

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720332/name/5f451babf065c2.27556023

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай"

    Кол-во:

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