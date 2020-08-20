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Номер извещения
32009399614
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 21:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Почтовый адрес
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Контактный телефон
+7 924 607-00-22
Факс
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Адрес электронной почты
cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
ЗАТО Фокино
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Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 23:59 GMT +320.08.2020 23:5920.08.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399614Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 17:0021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399614Подведение итогов не позднее Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399614Подведение итогов не позднее Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. ДунайЗАТО Фокино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реконструкция тепловых сетей первого и второго контуров и сливного фронта мазутного хозяйства, с организацией сведения теплового баланса на объектах г. Фокино и пос. Дунай
Начальная цена
20 641 393,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС-ФОКИНО
Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО
Адрес местонахождения
692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24
Отсутствуют
Документация лота
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