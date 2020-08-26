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    Главная / Торги / Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588КрасногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.08.2020 21:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Л2_КЖ_МПК2_Коломна.7z

    Л3_КЖ_МПК2_Кашира.7z

    Извещение.docx

    Л1__КЖ_МПК2_СП.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Юридический адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Почтовый адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорск

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3

    Начальная цена

    259 518 806,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588

    Начальная цена

    247 194 447,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области»"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026

    Начальная цена

    224 123 072,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области»"

    Кол-во: 1

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