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Номер извещения
ГП020413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 21:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Почтовый адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
--
Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Красногорск
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Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3Красногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по отработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», кадастровый номер участка 50:05:0020329:3
Начальная цена
259 518 806,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588Красногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Коломенского городского округа Московской области», кадастровый номер участка 50:34:0050102:1588
Начальная цена
247 194 447,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 14:00 GMT +326.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020413Дата и время окончания срока приема заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020413Дата и время вскрытия заявок Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020413Подведение итогов не позднее Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026Красногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка котлованов и монтаж монолитных ж/б конструкций «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории городского округа Кашира Московской области», кадастровый номер участка 50:37:0000000:8026
Начальная цена
224 123 072,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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