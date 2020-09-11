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    Главная / Торги / Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2020 14:5911.09.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 20:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вскрытие_конвертов_уторг.4.xlsx

    Документация.7z

    Вскрытие_конвертов_уторг.3.xlsx

    Вскрытие_конвертов.xlsx

    отказ_от_проведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2020 14:59 GMT +311.09.2020 14:5911.09.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2020 17:3031.10.2020 17:3031.10.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.202031.10.2020 17:3031.10.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Q

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950341/name/60bf409c0ce4c3.40620215

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 149 км, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 468

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 110 км, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 345

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 102 км, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 340

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 73 км, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 3052

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 72 км, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 327

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС ПСП, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 408

    "Позиция 7"

    "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС БВХ п. Пеледуй, Республика САХА (Якутия)."

    Кол-во: 60

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    16.02.2021 17:00(GMT+03:00)
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