Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Не указан

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 149 км, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 468

"Позиция 2" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 110 км, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 345

"Позиция 3" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 102 км, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 340

"Позиция 4" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 73 км, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 3052

"Позиция 5" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС 72 км, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 327

"Позиция 6" "Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции мягкого инвентаря (матрасов, одеял, подушек) паровым методом на территории ЧНГКМ, ВЗиС ПСП, Республика САХА (Якутия)." Кол-во: 408