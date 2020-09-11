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Номер извещения
ГП020412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 20:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2020 14:59 GMT +311.09.2020 14:5911.09.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020412Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2020 17:3031.10.2020 17:3031.10.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.202031.10.2020 17:3031.10.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020412Подведение итогов не позднее Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по камерной дезинфекции и дезинсекции матрасов, одеял, подушек паровым методом на территории ЧНГКМ, республика САХА (Якутия), в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Кол-во: 345
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Кол-во: 3052
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