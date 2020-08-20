www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009399509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Контактный телефон
+7 495 631-82-32
Факс
--
Адрес электронной почты
Zolin.PV@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Пётр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399509Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399509Дата и время вскрытия заявок Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"
Начальная цена
5 316 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
265 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Адрес местонахождения
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.