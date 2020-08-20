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    Главная / Торги / Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"

    Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399509Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399509

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.08.2020 18:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация_о_закупке.doc

    НМЦД.xls

    Техническое_задание_мерседес-4.docx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_на_поставку_легкового_автомобиля-1.docx

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-82-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Zolin.PV@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Пётр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 10:00 GMT +320.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399509Дата и время окончания срока приема заявок Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399509Дата и время вскрытия заявок Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399509Подведение итогов не позднее Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка легкового автомобиля для нужд ФГУП Центр "Звёздный"

    Начальная цена

    5 316 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    265 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    265 800,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717385/name/5f3e6c6ecaef23.47711336

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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