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Номер извещения
ГП020580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 23:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
el.matyunina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матюнина Елизавета Марковна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 13:00 GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020580Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).Москва
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 13:0011.09.2020 13:0011.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020580Подведение итогов не позднее Оказание услуг по услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.09.202011.09.2020 13:0011.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020580Подведение итогов не позднее Оказание услуг по услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию, использованию и захоронению (размещению) на специализированных полигонах опасных отходов II-V классов опасности, образующихся в процессе деятельности ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» на территории Республики Саха (Якутия).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 157.223
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