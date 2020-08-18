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Номер извещения
32009399533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, д.14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок с ограниченным участием в электронной форме
Дата публикации
12.08.2020 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 695-21-18
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Пречистенка, д.20
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Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 14
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399533Дата и время окончания срока приема заявок Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 14Москва, ул. Пречистенка, д.20
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399533Дата и время вскрытия заявок Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 14Москва, ул. Пречистенка, д.20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399533Подведение итогов не позднее Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 14Москва, ул. Пречистенка, д.20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Актуализация результатов инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации на реконструкцию первого подъезда жилого дома по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 14
Начальная цена
1 423 721,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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