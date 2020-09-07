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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8 кадастровый номер 74:25:0305803:2611
Номер извещения
ГП020403
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет договора
Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8
Начальная цена
8010000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-08-2020 17:51 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2020 08:00
Дата и время проведения
10.09.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
37900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6003
Адрес электронной почты
mts43@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глазунов Егор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Контактное лицо продавца/инициатора
Крайнов Николай Иванович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mts43@zlatmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3513 67-11-11 доб. 6003
Адрес местонахождения продавца/инициатора
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с условиями аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с условиями аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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