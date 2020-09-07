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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020403Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8ЗлатоустПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8 кадастровый номер 74:25:0305803:2611

    Номер извещения

    ГП020403

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

    Начальная цена

    8010000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    30000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    12-08-2020 17:51 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.09.2020 08:00

    Дата и время проведения

    10.09.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация.rar

    Проктол_рассмотрения_заявок.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    37900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 6003

    Адрес электронной почты

    mts43@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глазунов Егор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Крайнов Николай Иванович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    mts43@zlatmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3513 67-11-11 доб. 6003

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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