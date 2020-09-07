Наименование процедуры Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8 кадастровый номер 74:25:0305803:2611

Номер извещения ГП020403

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Предмет договора Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 59) «Земельный участок, кадастровый номер 74:25:0305803:2611. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства многоквартирных жилых домов. Площадь 4 431,0 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, южнее жилого дома № 8

Начальная цена 8010000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 30000.00

Подавать заявки без использования электронной подписи Торги с ЭП

Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок