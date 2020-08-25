www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009401832
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Контактный телефон
+7 812 605-09-48
Факс
+7 812 605-09-48
Адрес электронной почты
Petrov_SR@mrg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Романович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:59 GMT +325.08.2020 11:5925.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009401832Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техникаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 12:0025.08.2020 12:0025.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009401832Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техникаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 17:0027.08.2020 17:0027.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009401832Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техникаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника
Начальная цена
6 988 553,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.