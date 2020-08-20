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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009399356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги для изготовления специальной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 17:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115
Почтовый адрес
119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115
Контактный телефон
+7 495 374-85-63
Факс
Адрес электронной почты
luckysector@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Б. Дмитровка, д. 2, каб. 211.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для изготовления специальной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для изготовления специальной продукции
Начальная цена
4 813 550,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ
Все закупки и тендеры БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ
Адрес местонахождения
125009, Российская Федерация, Москва, ПЛОЩАДЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ, ДОМ 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 340.00000
Кол-во: 280.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 3000.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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