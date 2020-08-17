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Номер извещения
ГП020399
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 17:30 GMT +317.08.2020 17:3017.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020399Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождениеМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 17:3031.08.2020 17:3031.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020399Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождениеМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 17:3031.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020399Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождениеМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации автобусных перевозок сотрудников ООО «ГАС» по маршрутам: г.Иркутск - г.Усть – Кут, г.Иркутск – Ковыктинское месторождение
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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