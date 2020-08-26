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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме №02 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»

    Открытый запрос предложений в электронной форме №02 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020396Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме №02 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ОЗПЭФ_СТГ_правки_БР.docx

    Форма_коммерческого_предложения_СТГ.xls

    ГП020396_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦТРАНСГАРАНТ
    Все закупки и тендеры СПЕЦТРАНСГАРАНТ

    Юридический адрес

    105005, Г МОСКВА, УЛ РАДИО, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОКОЛЬ ПОМ III КОМ 12

    Почтовый адрес

    121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1, корп.1, 11 этаж

    Контактный телефон

    +7 495 775-80-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Alexandra.vorobyeva@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020396Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 15:0026.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020396Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 17:0031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020396Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020396Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»

    Начальная цена

    1 350 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СПЕЦТРАНСГАРАНТ
    Все закупки и тендеры СПЕЦТРАНСГАРАНТ

    Адрес местонахождения

    105005, Г МОСКВА, УЛ РАДИО, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОКОЛЬ ПОМ III КОМ 12

    121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1, корп.1, 11 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725711/name/5f50a4b6065219.91223774

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»"

    Кол-во: 40

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