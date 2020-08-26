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Номер извещения
ГП020396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №02 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г МОСКВА, УЛ РАДИО, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОКОЛЬ ПОМ III КОМ 12
Почтовый адрес
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1, корп.1, 11 этаж
Контактный телефон
+7 495 775-80-55
Факс
Адрес электронной почты
Alexandra.vorobyeva@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020396Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 15:0026.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020396Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 17:0031.08.2020 17:0031.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020396Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников ООО «Спецтрансгарант»
Начальная цена
1 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СПЕЦТРАНСГАРАНТ
Все закупки и тендеры СПЕЦТРАНСГАРАНТ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, УЛ РАДИО, ДОМ 24, КОРПУС 1, ЦОКОЛЬ ПОМ III КОМ 12
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной д.1, корп.1, 11 этаж
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 40
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