Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка листов В95пЧАТ1В

    Поставка листов В95пЧАТ1В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399278Дата и время окончания срока приема заявок Листы В95 (14Ф150)ХимкиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листов В95пЧАТ1В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.08.2020 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Спецификация.xls

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Протокол_итоговый_ЗК130.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    NefedovaTS@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нефедова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Листы В95 (14Ф150)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399278Дата и время окончания срока приема заявок Листы В95 (14Ф150)Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399278Дата и время вскрытия заявок Листы В95 (14Ф150)Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 11:3026.08.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399278Подведение итогов не позднее Листы В95 (14Ф150)Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листы В95 (14Ф150)

    Начальная цена

    479 775,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721319/name/5f466527f39c85.57192358

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 232.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить