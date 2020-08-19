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Номер извещения
ГП020395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Почтовый адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Контактный телефон
+7 919 558-85-38
Факс
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Адрес электронной почты
a.sizov@trgs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. Заводской
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 17:30 GMT +319.08.2020 17:3019.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020395Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 17:3025.08.2020 17:3025.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020395Подведение итогов не позднее Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. Заводской
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
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Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43
Отсутствуют
Документация лота
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