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    Главная / Торги / Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных

    Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 17:3019.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020395Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020395

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы_для_ЭТП_-_Заявка_фильтра_ТС.xlsx

    Карточка_предприятия_(05.07.2019).pdf.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Почтовый адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Контактный телефон

    +7 919 558-85-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.sizov@trgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. Заводской

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 17:30 GMT +319.08.2020 17:3019.08.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020395Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 17:3025.08.2020 17:3025.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020395Подведение итогов не позднее Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 17:3025.08.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020395Подведение итогов не позднее Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. ЗаводскойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтров топливных, масляных и воздушных. Приморский край, г. Артём, пос. Заводской

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПО ТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры ПО ТРАНСГАЗ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 10, ЭТАЖ 2,ОФИС 2-43

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_поставки-закупки_(рамочный)_ТГ.docx

    12.08.2020

    Карточка_предприятия_(05.07.2019).pdf.pdf

    12.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фильтр АКПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Фильтр АКПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный паторон основной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный паторон малый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Фильтр грубой очистки топлива"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Фильтр масляный тонкой очистки"

    Кол-во: 22

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный грубой очистки"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Фильтр топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 44

    "Позиция 16"

    "Фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный наружный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный ГУР"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "Фильтр осушитель воздуха"

    Кол-во: 22

    "Позиция 21"

    "Фильтр воздушный в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Фильтр масляный байпассный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Фильтр антикоррозийный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Фильтр трансмиссионный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Фильтр рулевого управления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Фильтр лебедки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Фильтр противовеса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Фильтр топливный дополнительный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Фильтр антикоррозийный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Фильтр всасывающий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Фильтр кондиционера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Фильтр воздушный верхний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Фильтр воздушный нижний"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Фильтр воздушный гидравлический"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Фильтр гидравлический пилотный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Фильтр всасывающий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Сапун гидробака в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Фильтр сапуна"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Фильтр кондиционера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Фильтр топливный дополнительный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Фильтр гидравлический пилотный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Фильтр всасывающий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сапун гидробака в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Фильтр сапуна"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Фильтр печки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Фильтр топливный дополнительный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Фильтр гидравлический пилотный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фильтр всасывающий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Сапун гидробака в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр сапуна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Фильтр печки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Фильтр масляный элемент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Фильтр топливный тонкой очистки элемент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Фильтр топливный грубый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Фильтр топливный тонкий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Фильтр масляный УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Фильтр воздушный УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Фильтр топливный УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Фильтр системы охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Фильтр салонный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Фильтр воздушный наружный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Фильтр воздушный (панель)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Фильтр топливный сепаратор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Фильтр трансмиссионный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Фильтр сапуна"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Фильтр гидравлический пилотный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Фильтр топливный тонкой отчистки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Фильтр топливный грубой отчистки без подогрева"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Фильтр горловины топливного бака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Фильтр гидротрансформатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Фильтр гидромеханической коробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Фильтр гидробака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Фильтр горловины гидробака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Фильтр фрикциона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Фильтр осушителя воздуха"

    Кол-во: 30

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    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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