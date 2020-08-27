Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку системы хранения данных в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009400306 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на поставку системы хранения данных в 2020 году, проводимом консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»

Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ Юридический адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Почтовый адрес 121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1 Контактный телефон +7 495 514-02-11 Факс +7 495 514-02-11 Адрес электронной почты a.tyurin@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Тюрин Андрей Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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