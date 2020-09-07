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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 27) «Нежилое здание-мастерские цеха, назначение: производственное, площадь: 1344,2 кв.м., кадастровый номер: 74:34:0202400:225, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Миасс, (Химзавод)»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Челябинская обл., г. Миасс, Химзавод кадастровый номер: 74:34:0202400:225
Номер извещения
ГП020400
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет договора
Открытый аукцион в электронной форме по продаже непрофильного актива (номер в реестре 27) «Нежилое здание-мастерские цеха, назначение: производственное, площадь: 1344,2 кв.м., кадастровый номер: 74:34:0202400:225, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Миасс, (Химзавод)»
Начальная цена
1793881.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-08-2020 17:20 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2020 08:00
Дата и время проведения
10.09.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Объект недвижимости: Нежилое здание-мастерские цеха кадастровый номер: 74:34:0202400:225 площадь: 1344,2 кв.м назначение: Производственное
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
37900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 6003
Адрес электронной почты
mts43l@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глазунов Егор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Контактное лицо продавца/инициатора
Крайнов Николай Иванович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mys43@zlatmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3513 67-11-11 доб. 6003
Адрес местонахождения продавца/инициатора
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с условиями документации
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с условиями документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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