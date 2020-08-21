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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 028/08.20/МИ по отбору организации для выполнения работ землеустроительных и кадастровых

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 028/08.20/МИ по отбору организации для выполнения работ землеустроительных и кадастровых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 10:5921.08.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399146Дата и время окончания срока приема заявок Работы по оформлению технического плана газопроводаАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399146

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 028/08.20/МИ по отбору организации для выполнения работ землеустроительных и кадастровых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.08.2020 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_1._КП_028.docx

    Приложение_№_3._Методика_анализа_и_оценки_заявок_028.docx

    Извещение_028.doc

    Приложение_2-Техническая_часть_028.rar

    Документация_028.docx

    Проект_договора_028.doc

    итоговый_протокол_028.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Предвечная Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по оформлению технического плана газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399146Подведение итогов не позднее Работы по оформлению технического плана газопроводаАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по оформлению технического плана газопровода

    Начальная цена

    482 546,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722535/name/5f489db89b9053.05321079

    28.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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