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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 50-2020 на поставку автомобиля ГАЗ-А21R26, ГАЗ-А21R36 по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 50-2020 на поставку автомобиля ГАЗ-А21R26, ГАЗ-А21R36 по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:5920.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399163Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техникаБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 50-2020 на поставку автомобиля ГАЗ-А21R26, ГАЗ-А21R36 по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Приложение_к_Форме_1–ТП..xlsx

    Приложение__к_Форме__1-КП.docx

    Извещение.docx

    Приложение_3_-_Методика_оценки_заявок..docx

    Приложение_2_Техническая_часть.7z

    Документация.docx

    Итоговый_протокол_.docx

    Итоговый_протокол_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    pireev89@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиреев Николай Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399163Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техникаБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника

    Начальная цена

    4 341 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718339/name/5f3fb10687b094.12597485

    21.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718770/name/5f4351c9b8b4f8.43667405

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автотранспортными средствами"

    Кол-во: 3.00000

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