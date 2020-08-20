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Номер извещения
32009399163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 50-2020 на поставку автомобиля ГАЗ-А21R26, ГАЗ-А21R36 по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника для нужд АО «Газпром газораспределение Брянск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,
Почтовый адрес
241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54
Контактный телефон
+7 4832 58-99-31
Факс
+7 4832 58-99-31
Адрес электронной почты
pireev89@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пиреев Николай Павлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника
Начальная цена
4 341 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
Адрес местонахождения
241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,
241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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