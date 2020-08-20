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    Главная / Торги / Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2

    Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020397

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_07.08.2020_№_154-з-005_(Детали_.docx

    VII._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.rar

    Приложение_к_требованиям._Менеджмент_качества.docx

    ЦКБ_Р99590-065_СБ.PDF

    ЦКБ_Р99590-100_СБ.pdf

    ЦКБ_Р99590-100-01_СБ.pdf

    ЦКБ_Р99591-065_СБ.PDF

    Итоговый_протокол_от_21.08.2020_№_ГП020397_(Детали_затворов)_для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1036

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aleksandr.shafranovskiy@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафрановский Александр Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020397Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 23:5921.08.2020 23:5921.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020397Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 23:5921.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020397Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2

    Начальная цена

    7 117 248,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717865/name/5f3f77e77665f9.38915973

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекты деталей для затворов дисковых"

    Кол-во: 56

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