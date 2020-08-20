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Номер извещения
ГП020397
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1036
Факс
--
Адрес электронной почты
aleksandr.shafranovskiy@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафрановский Александр Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020397Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020397Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 23:5921.08.2020 23:5921.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020397Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 23:5921.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020397Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов деталей для АЭС Куданкулам, блок 3,4 затворов дисковых ЦКБ Р99590-100-01 - 8 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-100 - 24 шт., затворов дисковых ЦКБ Р99590-65- 16 шт. затворов дисковых ЦКБ Р99591-65- 8 шт. Класс безопасности: 2BIIIc/I Категория обеспечения качества: QA2
Начальная цена
7 117 248,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 56
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