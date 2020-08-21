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    Главная / Торги / Металлопрокат

    Металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020390Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    261

    Наименование закупки

    Металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_попозиционной_закупке.doc

    ГП020390_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020390Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 13:3031.08.2020 13:3031.08.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020390Подведение итогов не позднее Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 13:3031.08.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020390Подведение итогов не позднее Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат ( Труба профильная, Швеллер, Шестигранник, Пруток бронзовый)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/735585/name/5f6470cf9ef930.37355928

    18.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ф 40х40х2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Труба ф 40х20х2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Труба ф 80х40х4"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 4"

    "Труба ф 80х80х4"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 5"

    "Швеллер 10 П"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 6"

    "Шестигранник 22 Ст 45"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 7"

    "Шестигранник 24 Ст 45"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 8"

    "Шестигранник 27 Ст 45"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 9"

    "Шестигранник 30 Ст 45"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 10"

    "Шестигранник 32 Ст 45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 11"

    "Шестигранник 36 Ст 45"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 12"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф30 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф50 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 14"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф80 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 15"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф100 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф130 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Пруток бронзовый БрАЖ9-4 ф150 мм"

    Кол-во: 100

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