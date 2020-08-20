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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку товара по номенклатурной группе: Контрольно-измерительное оборудование (Геодезические приборы)

    Отбор организации на поставку товара по номенклатурной группе: Контрольно-измерительное оборудование (Геодезические приборы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезических приборовАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    380173

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку товара по номенклатурной группе: Контрольно-измерительное оборудование (Геодезические приборы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    12.08.2020 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_-_Техническая_часть_Геодезические_приборы.docx

    Приложение_1_-Проект_договора.docx

    Приложение_3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_№379376.doc

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки_(коммерческое_предложение).xlsx

    Документация_№379376.docx

    Итоговый_протокол_№380173.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 263-65-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    PropalovaYA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пропалова Яна Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геодезических приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399052Подведение итогов не позднее Поставка геодезических приборовАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезических приборов

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719505/name/5f43bfd57b1412.58569406

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во: 1.00000

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