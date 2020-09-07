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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020387Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АМА-1000647009

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДВ.rar

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx.docx

    +_Форма_КП_Гд_Краснодар_ППЗ_1000647009.xlsx

    Договор_ТОиТР.rar

    КД_1000647009_(открытый).doc

    ТЗ.rar

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    233_Протокол_подведения_итогов_ГП020387__ППЗ-1000647009_от_21.09.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-46 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 12:00 GMT +307.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020387Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020387Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2020 23:0021.09.2020 23:0021.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020387Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 23:0021.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020387Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)

    Начальная цена

    12 334 698,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/736940/name/5f688a0651f3c4.94918325

    21.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)"

    Кол-во:

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