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Номер извещения
ГП020387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-08-46 доб. 7911
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@GSPROM.RU
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 12:00 GMT +307.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020387Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 12:0007.09.2020 12:0007.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020387Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.09.2020 23:0021.09.2020 23:0021.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020387Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 23:0021.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020387Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ТРАССЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» В 2020 Г. (ППЗ 1000647009)
Начальная цена
12 334 698,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Отсутствуют
Документация лота
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