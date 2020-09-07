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Номер извещения
32009399018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Маркетинговое исследование на поставку электроотопительного оборудования для нужд ООО "РВК-Воронеж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
12.08.2020 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электроотопительного оборудования на ЦМО ул. Антокольского, 21
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 14:00 GMT +307.09.2020 14:0007.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399018Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроотопительного оборудования на ЦМО ул. Антокольского, 21Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 14:0007.09.2020 14:0007.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399018Дата и время вскрытия заявок Поставка электроотопительного оборудования на ЦМО ул. Антокольского, 21Воронеж
Подведение итогов не позднее
19.10.2020 17:3019.10.2020 17:3019.10.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399018Подведение итогов не позднее Поставка электроотопительного оборудования на ЦМО ул. Антокольского, 21Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроотопительного оборудования на ЦМО ул. Антокольского, 21
Начальная цена
1 303 320,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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