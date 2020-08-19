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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель и провод силовой (УМВГК, 110кВ УППГ-2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4262
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
n.smetannikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанникова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:30 GMT +319.08.2020 11:3019.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 13:0011.09.2020 13:0011.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020646Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукцииг. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 230
Кол-во: 214000
Кол-во: 8300
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