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Номер извещения
ГП020458
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по стирке постельного белья и спецодежды в г. Новосибирске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109029, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СИБИРСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 1
Почтовый адрес
109147, Г МОСКВА, УЛ МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 5, КОМНАТА 1
Контактный телефон
+7 495 777-47-74
Факс
Адрес электронной почты
nikitin@inbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стирка в прачечной исполнителя услуг в г. Новосибирске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 17:00 GMT +320.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020458Дата и время окончания срока приема заявок Стирка в прачечной исполнителя услуг в г. НовосибирскеМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 17:0021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020458Подведение итогов не позднее Стирка в прачечной исполнителя услуг в г. НовосибирскеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стирка в прачечной исполнителя услуг в г. Новосибирске
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109029, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СИБИРСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 1
109147, Г МОСКВА, УЛ МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 5, КОМНАТА 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2300
Кол-во: 1000
Аутсорсинг прачечных услуг на объекте Заказчика в г. Новосибирске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 17:00 GMT +320.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020458Дата и время окончания срока приема заявок Аутсорсинг прачечных услуг на объекте Заказчика в г. НовосибирскеМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 17:0021.08.2020 17:0021.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020458Подведение итогов не позднее Аутсорсинг прачечных услуг на объекте Заказчика в г. НовосибирскеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аутсорсинг прачечных услуг на объекте Заказчика в г. Новосибирске
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109029, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СИБИРСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 8, ОФИС 1
109147, Г МОСКВА, УЛ МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 5, КОМНАТА 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2300
Кол-во: 1000
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