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Номер извещения
ГП020385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации на право заключения договора на разработку рабочей документации на модернизацию автоэстакад налива битума Московского центра отгрузки нефтепродуктов ООО «ГПН-Логистика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.10
Почтовый адрес
109429, Российская Федерация, Москва, 2-й квартал Капотни, д.20А
Контактный телефон
+7 495 777-31-71 доб. 4286
Адрес электронной почты
gpnl_asuz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушич Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения заявок
Москва
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Разработка рабочей документации на модернизацию автоэстакад налива битума Московского ЦОН ООО "ГПН-Логистистика"
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2020 14:00 GMT +304.09.2020 14:0004.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020385Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на модернизацию автоэстакад налива битума Московского ЦОН ООО "ГПН-Логистистика"Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка рабочей документации на модернизацию автоэстакад налива битума Московского ЦОН ООО "ГПН-Логистистика"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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