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Номер извещения
32009399276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 00:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередь
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередьЦентральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередь
Начальная цена
111 030 477,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"
Начальная цена
90 507 587,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь» Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь»
Начальная цена
64 757 637,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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