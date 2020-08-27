Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009399276 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ Юридический адрес 119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9 Почтовый адрес 115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3 Контактный телефон +7 495 783-32-32 Факс -- Адрес электронной почты amutafyan@roscomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Мутафян Аида Араевна Место рассмотрения предложений Центральный Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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