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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 13:0027.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399276Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередьЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009399276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сутки» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» РКСМ-1063

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.08.2020 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД_1063_—_измененное_аванс.7z

    Прил_1.2._тех_докум_и_прил_1_проект_договора_Песковые_бункеры_лот_1.7z

    Прил_1.2._техн_докум_Проект_часть_1_бункеры__лот_1.7z

    Прил_1.2.Техн.докум_и_Прил_1_проект_договора_Песколовки_лот_2.7z

    Прил.1.2_Тех_док_и_Прил_1_проект_договора_Мехрешетки_лот_3.7z

    Извещение_об_изменении_конкурса_РКСМ-1063.docx

    Извещение_об_изменении_конкурса_РКСМ-1063_версия_2.docx

    Итоговый_протокол_990_РКСМ-1063.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередь

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередьЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту;«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» "Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров.Этап I.Здание решеток с обводным каналом I и II очередь

    Начальная цена

    111 030 477,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734577/name/5f6329ab83f8f5.56106678

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

    Лот 2

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс». м3/сут.Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I.Песколовки I,II очередь"

    Начальная цена

    90 507 587,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

    Лот 3

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202021.09.2020 20:0021.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399276Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь» Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:«Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.» «Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых бункеров. Этап I. Здание песковых бункеров I и II очередь»

    Начальная цена

    64 757 637,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

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