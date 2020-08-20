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Номер извещения
32009398833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 Шасси
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66
Факс
Адрес электронной почты
Vedernikova.T@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведерникова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 Шасси
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398833Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 ШассиЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 09:0020.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398833Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 ШассиЦентральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 14:0021.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398833Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 ШассиЦентральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке конструкторской документации на отливочные матрицы, изготовление отливочных матриц, производство изделий СМНР.741662.001 Шасси, СМНР.741662.004 Шасси
Начальная цена
2 592 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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