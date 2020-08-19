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Номер извещения
ГП020383
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сбор коммерческих предложений на поставку метизов для нужд АО "Красногорская теплосеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сбор коммерческих предложений
Дата публикации
12.08.2020 15:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, УЛ ЖУКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Контактный телефон
+7 495 562-34-67
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kr-teplo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Челогузов Петр Борисович
Место рассмотрения предложений
Красногорск
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сбор коммерческих предложений на поставку метизов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор коммерческих предложений на поставку метизов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ
Адрес местонахождения
143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, УЛ ЖУКОВСКОГО, 9,
143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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