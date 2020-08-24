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Номер извещения
32009398749
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 08:0024.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398749Дата и время вскрытия заявок Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398749Подведение итогов не позднее Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка торфа и на его основе почвенного грунта для нужд АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
2 663 472,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4540.00000
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