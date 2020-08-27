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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 07:5927.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398912Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009398912

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№1_Проект_договора.doc

    Приложение_№2_Техническое_задание.zip

    Приложение_к_Форме_1_–_КП.docx

    Документация.docx

    Приложение_к_Форме_1_–_ТП.docx

    Извещение.docx

    Уведомление_о_внесений_изменений.doc

    Приложение_№3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_конкурентного_отбора.docx

    Итоговый_протокол_32009398912.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 72-09-07

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    snabg@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сусоров Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 13:0031.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398912Подведение итогов не позднее Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на право заключения договора на выполнение работ по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    1 027 269,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723856/name/5f4de11a79a044.07571637

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 3.00000

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