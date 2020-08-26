Поставка оригинальных запасных частей, узлов и агрегатов, а также специальных жидкостей и аксессуаров для автотранспортных средств для нужд станции технического обслуживания автомобилей филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009402323 Уникальный номер закупки Номер закупки 374/САЦ-20 Наименование закупки Поставка оригинальных запасных частей, узлов и агрегатов, а также специальных жидкостей и аксессуаров для автотранспортных средств для нужд станции технического обслуживания автомобилей филиала «Спецавтоцентр» ГлавУпДК при МИД России Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме (предельная цена) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 695-21-18 Факс {} Адрес электронной почты Zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Любимов Александр Александрович Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru