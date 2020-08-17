www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4411
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bastrykina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Ирина Петровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020381Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020381Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.