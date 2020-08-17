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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»

    Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020381Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020381

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_№ГГП020381.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4411

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bastrykina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020381Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 16:0031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020381Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020381Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации перевозок персонала авиатранспортом для нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722008/name/5f478d6657ced1.34956643

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чартерный рейс "Якутск-Талакан-Якутск", вместимостью до 70 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Чартерный рейс "Якутск-Талакан-Якутск", вместимостью 70 - 130 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Чартерный рейс "Якутск-Талакан", вместимостью до 70 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Чартерный рейс "Якутск-Талакан", вместимостью 70 - 130 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Чартерный рейс "Талакан-Якутск", вместимостью до 70 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Чартерный рейс "Талакан-Якутск", вместимостью 70 - 130 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стоянка ВС в аэропорту г.Талакан, вместимостью до 70 чел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Стоянка ВС в аэропорту г.Талакан, вместимостью 70-130 чел."

    Кол-во: 1

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