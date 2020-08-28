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    Главная / Торги / запрос предложений в электронной форме 03-217-2020 по отбору организаций на выполнение работ по разработке проекта планировки межевания территорий

    запрос предложений в электронной форме 03-217-2020 по отбору организаций на выполнение работ по разработке проекта планировки межевания территорий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398661Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работыг.Воронеж, ул. Никитинская, 50аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009398661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений в электронной форме 03-217-2020 по отбору организаций на выполнение работ по разработке проекта планировки межевания территорий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Внесение_изменений_в_протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_ред_1.docx

    Проект_договора.docx

    ТЗ_на_выполнение_ППТ_и_ПМТ_2_км_ТП.docx

    Документация_ред_1.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    4732769960

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nikitina@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Ольга Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 12:00 GMT +328.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398661Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работыг.Воронеж, ул. Никитинская, 50а

    Дата и время вскрытия заявок

    28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398661Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работыг.Воронеж, ул. Никитинская, 50а

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2020 12:0003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398661Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работыг.Воронеж, ул. Никитинская, 50а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398661Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работыг.Воронеж, ул. Никитинская, 50а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    144 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/753317/name/5f858e611dc771.23732705

    13.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/753318/name/5f858e65e2fbf8.79202757

    13.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723864/name/5f4de40f833477.65086624

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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