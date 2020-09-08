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Наименование процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
368761, Республика Дагестан, С.Стальский район, с.Касумкент, ул. Ленина №30.
Номер извещения
ГП020379
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Предмет договора
Идентификационный номер (VIN):Х9L21230090271485 Марка, модель ТС:CHEVROLET NIVA 2123 Наименование (тип ТС):ЛЕГКОВОЙ Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В Год изготовления ТС:2009г. Модель, N двигателя: 2123 0283645 N кузова:Х9L21230090271485 Цвет кузова (кабины, прицепа): Черно-синий металлик Мощность двигателя, л. с. (кВт): 79,60 (58,50) Рабочий объем двигателя, куб. см:1690,00 Тип двигателя: Бензиновый Экологический класс: Третий Разрешенная максимальная масса, кг: 1860,00 Масса без нагрузки, кг: 1410,00 Организация - изготовитель ТС (страна) ЗАО «Джи Эм- Автоваз» Паспорт ТС (серия, номер): 63 МТ 575901 Наименование организации, выдавшей паспорт:ЗАО «Джи Эм- Автоваз» Дата выдачи паспорта:30.05.2009г. Государственный регистрационный знак:К 199 НС 05
Начальная цена
159220.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
31844.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-08-2020 15:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.09.2020 14:00
Дата и время проведения
10.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Идентификационный номер (VIN):Х9L21230090271485 Марка, модель ТС:CHEVROLET NIVA 2123 Наименование (тип ТС):ЛЕГКОВОЙ Категория ТС (A, B, C, D, прицеп):В Год изготовления ТС:2009г. Модель, N двигателя: 2123 0283645 N кузова:Х9L21230090271485 Цвет кузова (кабины, прицепа): Черно-синий металлик Мощность двигателя, л. с. (кВт): 79,60 (58,50) Рабочий объем двигателя, куб. см:1690,00 Тип двигателя: Бензиновый Экологический класс: Третий Разрешенная максимальная масса, кг: 1860,00 Масса без нагрузки, кг: 1410,00 Организация - изготовитель ТС (страна) ЗАО «Джи Эм- Автоваз» Паспорт ТС (серия, номер): 63 МТ 575901 Наименование организации, выдавшей паспорт:ЗАО «Джи Эм- Автоваз» Дата выдачи паспорта:30.05.2009г. Государственный регистрационный знак:К 199 НС 05
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
31844.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Муниципальное бюджетное учреждение Управление муниципального имущества и землепользования администрации муниципального района Сулейман-Стальский район
Юридический адрес
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Контактный телефон
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес электронной почты
zem.kom3@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасанов Назир Абдурахманович
Место рассмотрения предложений
с Касумкент
Контактное лицо продавца/инициатора
Гасанов Назир Абдурахманович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zem.kom3@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 938 200-90-10 доб. 10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
368760, Российская Федерация, Республика Дагестан, с Касумкент, Касумкент, Ленина, 36
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер платы за единицу имущества.
Требования, предъявляемые к Участнику
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
требуется ремонт: ходовой части, ремонт двигателя, ремонт КПП, замена колес.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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