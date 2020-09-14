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    Главная / Торги / Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ЗИП_Kenwood_230720_1.pdf

    Форма_КП_ЗИП_Kenwood_23072020.xlsx

    ТЗ_ЗИП_Kenwood_230720.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Milana.Silnova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сильнова Милана Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2020 15:00 GMT +314.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020378Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020378Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_ЗИП_Kenwood_230720_1.pdf

    31.08.2020

    Форма_КП_ЗИП_Kenwood_23072020.xlsx

    31.08.2020

    Типовая_форма_Договора_поставки_Товара_в_Архангельск.docx

    31.08.2020

    ТЗ_ЗИП_Kenwood_230720.docx

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Belt clip NX-320 Клипсы"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Belt clip NX-300 Клипсы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "CAP ACCESSORY NX-300 Заглушки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Cap NX-320 Заглушки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Charger NX-320 Зарядные устройства"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "ChargerTK-3307 Зарядные устройства"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Knob (Volume) NX-320 Ручка регулятора громкости"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Packing (16Key) NX-320 Передние клавиши c DTMF"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "PACKING (18KEY) NX-300 Передние клавиши c DTMF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Packing (4Key) NX-320 Передние клавиши без DTMF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "PACKING (6KEY) NX-300 Передние клавиши без DTMF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Packing (Cap) NX-330 Заглушки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "PLASTIC CABINET (18KEY) NX-300 Корпус рации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "PLASTIC CABINET (6KEY) NX-300 Корпус рации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Plastic cabinet assy (6KEY) NX-320 Корпус рации"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Plastic cabinet assy NX-320 Корпус рации"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "VARIABLE RESISTOR (VOL) NX-300 Резистор регулятора громкости"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "VARIABLE RESISTOR (VOL) NX-320 Резистор регулятора громкости"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Antenna"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Charger NX-300,330Ех Зарядные устройства"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "Knob (Volume) NX-300 Ручка регулятора громкости"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Maxrad GP - магнитное (диаметр 8,2 см) NMO основание для автомобильной антенны"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "RD60HUF1, ВЧ транзистор, 60 Вт, 520 МГц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "RD70HUF2, ВЧ транзистор, 70 Вт, 530 МГц"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Автомобильная антенна Maxrad MWB 1320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Радиостанция портативная NX-3320E"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Программное обеспечение для серии NX-3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Аккумуляторы для NX-300."

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Аккумуляторы для NX-320"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Аккумуляторы для NX-330 EХ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Антенна базовая дипольная TC420D4-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кабель питания мобильных радиостанций с выходной мощностью до 50 Вт KCT-23M3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Радиостанции возимая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Ручной микрофон (тангента)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Maxrad GP - магнитное (диаметр 8,2 см) NMO основание для автомобильной антенны"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Автомобильная антенна Maxrad MWB 1320"

    Кол-во: 10

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