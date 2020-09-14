www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Milana.Silnova@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сильнова Милана Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2020 15:00 GMT +314.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 18:0030.09.2020 18:0030.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020378Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта NEXEDGE (KENWOOD) ОАО «Ямал СПГ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.