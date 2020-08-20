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    Главная / Торги / Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.

    Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399054Дата и время окончания срока приема заявок Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009399054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.08.2020 16:35

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Запрос_котировок_SIM_1.docx

    НМЦД1.pdf

    Протокол_(2020-571)_Подведение_итогов_запроса_котировок_в_эл._форме_СМП_32009399054.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 09:0028.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399054Подведение итогов не позднее Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изменение параметров и наладка оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Шереметьевского центра ОВД в связи с заменой SIM карт.

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723915/name/5f4dee55bce139.61121893

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая"

    Кол-во: 1.00000

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