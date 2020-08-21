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Номер извещения
32009398658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос предложений в электронной форме 03-205-2020 по отбору организаций на выполнение работ по внесению изменений (изготовление) технических паспортов на объекты недвижимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
4732769960
Факс
--
Адрес электронной почты
nikitina@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитина Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по оформлению технического паспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398658Дата и время окончания срока приема заявок Работы по оформлению технического паспорта г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398658Дата и время вскрытия заявок Работы по оформлению технического паспорта г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398658Подведение итогов не позднее Работы по оформлению технического паспорта г.Воронеж, ул. Никитинская, 50а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по оформлению технического паспорта
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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