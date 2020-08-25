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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вахтового автобуса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вахтового автобуса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вахтового автобуса Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 14:0025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020366Дата и время вскрытия заявок Поставка вахтового автобуса Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.09.2020 21:5910.09.2020 21:5910.09.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020366Подведение итогов не позднее Поставка вахтового автобуса Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вахтового автобуса
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
Документация лота
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